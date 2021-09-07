Помер Жан-Поль Бельмондо: 7 найкращих фільмів з легендарним актором

Знаменитий французький актор Жан-Поль Бельмондо помер 6 вересня у віці 88 років. За своє життя він встиг знятися більш ніж в ста кінострічках. Багато з них стали відомі далеко за межами Франції, повідомляє Обозреватель.

Бельмондо був відзначений премією "Сезар", отримав "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю, а також був нагороджений премією "Золотий лев". Добірка найкращих фільмів з великим французьким актором.

1. На останньому подиху, 1960

Режисер: Жан-Люк Годар

Кінокартина "На останньому подиху" не тільки стала дебютним повнометражним фільмом Жан-Люка Годар а, але і назавжди змінила кіномистецтво.

Бельмондо, тоді ще нікому не відомому акторові, пощастило пройти кастинг і зіграти молодого злочинця разом з висхідною зіркою Джин Сіберг. Ніхто з них не вірив в успіх фільму, але він був приголомшливим.

Режисерське новаторство, акторська імпровізація, Париж 60-х, наряди – цей фільм варто подивитися всім.

Варто відзначити, що саме роль в "На останньому подиху" принесла Бельмондо всесвітню популярність.

2. Жінка є жінка, 1961

Режисер: Жан-Люк Годар

Фільм "Жінка є жінка" на 11-му Берлінському кінофестивалі завоював відразу два призи. У центрі сюжету – стриптизерка Анжела, яка хоче дитину. Жінка впевнена, що поява малюка урізноманітнить їхнє життя з чоловіком, але той навіть слухати про це не хоче, оскільки не має наміру заводити дітей.

Тоді в їхньому житті з'являється третій – Альфред. Він любить Анжелу, готовий стати батьком і робить для цього все, що може зробити чоловік.

3. Безтямний П‘єро, 1965

Режисер: Жан-Люк Годар

Стрічка "Безтямний П‘єро" стала останньою спільною роботою Годара і Бельмондо, а також найуспішнішою на думку критиків. Фільм був знятий за мотивами нуара Лайонела Вайта "Одержимість".

За сюжетом, Фердинанд Гриффон (Жан-Поль Бельмондо) одружений на багатій італійці, але вже давно її не любить. Під час сімейного застілля він зустрічає стару знайому Маріанну.

Вони згадують минуле і вирішують кинути все і поїхати разом, щоб відчути, нарешті, смак життя. Вони біжать від мафії, з якою пов'язана дівчина, вбивають одного з угруповання і збігають на безлюдний острів.

Поступово їхнє життя знову стає одноманітним, і вони починають розуміти, що їх мало що пов'язує.

4. Сирена з "Міссісіпі", 1969

Режисер: Франсуа Трюффо

Дует Жана-Поля Бельмондо і Катрін Деньов спочатку був приречений на успіх. Це історія про шлюбну аферистку, сирену, яка зачарувала і забрала всі гроші закоханого в неї чоловіка. Обдурений чоловік розшукує свою дружину, але прощає її, тому що продовжує пристрасно любити.

Варто відзначити, костюми для акторки Катрін Деньов придумав сам Ів Сен-Лоран.

Цей фільм знято за романом Корнелла Вулріча "Спокуса". Цікаво, що є і більш сучасна його адаптація – "Природній гріх" з Антоніо Бандерасом і Анджеліною Джолі в головних ролях.

5. Надзвичайний, 1973

Режисер: Філіп де Брока

У 70-х Бельмондо починає зніматися в комедіях. І цей жанр дається йому з ще більшим успіхом.

Комедія "Надзвичайний", знята з істинно французької іронією і шармом і яка вже стала класикою, відразу ж здобула популярність далеко за межами країни як пародія на бондіану.

У центрі сюжету – письменник Франсуа Мерлен, який намагається прожити життя свого персонажа – супершпигуна Боба Сен-Клера.

6. Улюбленець долі, 1988

Режисер: Клод Лелуш

У цій кінокартині Жан-Полю Бельмондо дісталася роль авантюриста Сема Ліона. Ні погонь, ні перестрілок, ні безлічі бійок.

Актор грає бізнесмена, який добився успіху. Коли йому все набридло, він збігає в Африку, де веде спокійне життя, насолоджуючись природою.

Однак справи фірми під керівництвом сина йдуть погано, тому йому довелося повернутися й інкогніто налагоджувати бізнес.

Це останній касовий фільм в кар'єрі Жан-Поля Бельмондо.

7. Людина і його собака, 2008

Режисер: Франсіс Юстер

"Людина і його собака" – рімейк стрічки Вітторіо Де Сіка "Умберто Д." 1952 року й останній художній фільм, в якому зіграв Бельмондо. У цій картині актор знявся вже після інсульту і довгої перерви в кар'єрі.

Жан-Поль в картині постає вже не впевненим у собі бонвіваном, а старим, що залишилися на вулиці без засобів до існування. У нього є тільки собака, яку він так і кличе "Моя Собака".

Це жаліслива історія про самотність, розчарування і дружбу між людиною і твариною.