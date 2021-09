43-річний Буффон яскраво відсвяткував гол команди

Джанлуїджі Буффону вже 43 роки, а він продовжує грати футбол і перебуває у відмінній формі. Легендарний голкіпер емоційно відсвяткував гол своєї команди, повідомляє 24 Канал.

Справжній спринт видав Джанлуїджі Буффон в грі 2-го туру Серії В. Парма в домашньому матчі переграла Беневенто завдяки голу на 90 + 7 хвилині зустрічі.

43-річний Буффон влаштував шалений забіг від власних воріт до володінь суперника. Легендарний голкіпер хотів разом з партнерами по команді відсвяткувати взяття воріт і перемогу в поєдинку. Щоб подолати цю дистанцію Джанлуїджі знадобилося всього 11 секунд.

Офіційний твіттер-аккаунт Парми виклав відео забігу Буффона і забавно підписав ролик:

We think @gianluigibuffon may well have set a PB over 100 metres last Sunday ????♂️???? #ForzaParma pic.twitter.com/26uX2cQuwr