В Японії можуть ввести "паспорта вакцинації" для відвідування магазинів

В Японії розглядає можливість введення "паспортів вакцинації" для відвідування магазинів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну пропозицію, як очікується, буде озвучено у четвер на засіданні урядової групи з боротьби з пандемією коронавірусу.

Згідно з планом, документи, що підтверджують вакцинацію, будуть вимагати при вході в магазини. Власники таких сертифікатів зможуть розраховувати на знижки та додаткові послуги.

Разом з тим, в запропонованому плані вказується на "неприпустимість дискримінаційного підходу" щодо тих, у кого немає таких "паспортів вакцинації". Серед неприпустимих випадків наводиться вимоги пред'явлення такого документа для відвідування школи або для роботи.

В Японії за час пандемії виявили понад 1,57 млн випадків зараження коронавірусом, близько 16 тис. з них мали летальні наслідки.