"ДНР" і "ЛНР" оголосили про створення "єдиного економічного простору", який передбачає синхронізацію "законодавств", повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в спільній заяві ватажків терористів Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника із посиланням на сепаратистський ресурс бойовиків.

"Єдиний економічний і митний простір зніме обмеження на переміщення громадян, продукції та фінансів між "республіками", стане запорукою прискорення їхнього розвитку" , — йдеться в тексті, оприлюдненому сепаратистськими ЗМІ.

У спільній заяві також підкреслюється, що угруповання «завжди трималися разом».