Президентський рейтинг: за кого проголосують українці

Якби вибори президента України пройшли на початку вересня 2021 року, то в першому турі найбільше набрав би Володимир Зеленський 31,1% – серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. Порівняно з кінцем липня (27,7%) рейтинг чинного президента зріс, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 13,3% респондентів підтримали б Петра Порошенка (наприкінці липня - 13,4%), 10,9% - Юрія Бойка (наприкінці липня 10,1%), 9,2% - Юлію Тимошенко (наприкінці липня-11,4%).

Ще 6,1% проголосували б за Ігоря Смешка, 5,7% - за Володимира Гройсмана, 5,7% - за Євгена Мураєва, 4,1% - за Олега Ляшка, 3,7% - за Дмитра Разумкова, 3,1 % - за Арсенія Яценюка. Підтримка інших кандидатів нижче 2%.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 2 - 4 вересня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing-телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Автор: Олександр Білоус