Рівень цукру в крові впливає на тяжкість COVID-19 - вчені

Саме високий рівень цукру в крові призводить до ураження легень, а також до тромбозів при захворюванні COVID-19. До такого висновку прийшли вчені зі Швейцарії, повідомляє Вести.

Науковий проєкт Blue Brain створив нейронну мережу, за допомогою якої проаналізував сотні тисяч досліджень коронавірусу. Дослідники намагалися зрозуміти, чому одні хворі переносять COVID-19 безсимптомно, а інших доводиться госпіталізувати, що часто призводить також до летальних наслідків.

Під час пандемії був відкритий доступ до 400 тис. досліджень SARS-CoV-2 та інших коронавірусів, опубліковані повні тексти майже третини з них.

Команда Blue Brain виявила, що найбільш часто згадується така біологічна змінна, як метаболізм глюкози. Дослідники сфокусувалися на роботах, розглядали рівень цукру в крові в контексті респіраторних захворювань і коронавірусу.

Їм вдалося вивчити роль рівня глюкози в крові на різних етапах зараження коронавірусів і протіканні хвороби.

Виявилося, високий рівень глюкози пов'язаний з важчим перебігом коронавірусу: від ураження легень, тромбозів до поліорганної недостатності. Саме ж підвищення показника глюкози можуть викликати аномальний метаболізм, прийом ліків або внутрішньовенного введення моносахариду.

Правда, Blue Brain підкреслює, що результати не підтверджені експериментально, і називає свої висновки гіпотезою.