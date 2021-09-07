Порошенко запропонував п’ять кроків для захисту українців від кризи

Пенсії, субсидії, захист військових, лікарів та місцевого самоврядування – це п’ять головних напрямків підтримки українців на тлі економічної кризи. На них мають бути розподілені кошти у розмірі 2,7 млрд доларів, отримані нашою країною від МВФ, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час погоджувальної ради, повідомила пресслужба. Він закликав долучити парламент до процесу поділу грошей.

"Ми виходимо на дуже серйозні проблеми кризові на початку політичного сезону. Ми отримали 2,7 млрд доларів з боку МВФ як подарунок разом з усім світом. І перед аналізом бюджету я вимагаю, щоб парламент був долучений відповідно до Конституції до розподілу і використання цих коштів" , – наголосив Порошенко.

"Позиція номер один – пенсії, бо пенсіонери найбільше постраждали від кризи, в них не залишилося грошей на фоні зростання цін на 40-50% на основні продукти харчування. Вони перетворилися на жебраків", – наголосив Порошенко.

"Наша пропозиція: за рахунок коштів МВФ – це практика, зокрема, окремих європейських країн – виділити тринадцяту пенсію у розмірі мінімальної пенсії всім, хто отримує пенсію нижче середньої" , – зазначив п’ятий президент.

"Друга позиція – Збройні сили України. Вперше з 2014 року з’явилася мільярдна заборгованість щодо виплат українським воїнам, не підвищене грошове забезпечення. Тоді як у минулому воїн отримував на 60% більше середньої заробітної плати в країні, сьогодні отримує на 27% менше. Треба негайно розглянути і профінансувати додаткове фінансування грошового забезпечення воїнів", – наголосив Порошенко.

"Третє – субсидії. Розтринькали субсидії, які були заплановані в бюджеті поточного року, і у нас на зимовий сезон домогосподарства залишаються без субсидій. Причому за моєї каденції 7 мільйонів домогосподарств отримували субсидії. Сьогодні рекомендують "продати собачку", щоб погасити тарифи, що зросли утричі. Нам треба негайно внести зміни до Державного бюджету", – вимагає Порошенко.

"Четверте – ковід. Ці кошти мають бути спрямовані на підвищення грошового забезпечення лікарів, забезпечення щепленням, ліками і засобами захисту. Бо попередній ковідний фонд, використаний для закупівлі автозаків монобільшістю – це саме те, що вони вважали потрібним для боротьби з ковідом. І "Велике крадівництво", де, зокрема, за свідченням "Дзеркала тижня" Трухін використовувався для того, щоб носити відкати депутатам монобільшості", – нагадав п’ятий Президент.