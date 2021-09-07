Разумков прокоментував ДТП за участі Трухіна

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував масштабне ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, повідомляє Україна 24.

"Після цих подій я Трухіна не бачив. Ми всі люди, можемо потрапити в неприємності - так, це погано, але, на щастя, всі живі. І правильна реакція була - вийти і сказати: так, сталася ДТП, я не був за кермом, я був поруч, тверезий/нетверезий. І зняти всі ці питання. Сьогодні все це виглядає дивно, коли людина знаходиться незрозуміло де, потім у лікарні" , - сказав спікер ВР.

Разумков додав, що "навіть якщо всього цього не було, довести буде складно".