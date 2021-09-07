Разумков прокоментував ДТП за участі Трухіна
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував масштабне ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, повідомляє Україна 24.
"Після цих подій я Трухіна не бачив. Ми всі люди, можемо потрапити в неприємності - так, це погано, але, на щастя, всі живі. І правильна реакція була - вийти і сказати: так, сталася ДТП, я не був за кермом, я був поруч, тверезий/нетверезий. І зняти всі ці питання. Сьогодні все це виглядає дивно, коли людина знаходиться незрозуміло де, потім у лікарні", - сказав спікер ВР.
Разумков додав, що
"навіть якщо всього цього не було, довести буде складно".
"Говоритимуть, що ага, це представник "Слуги народу", представник влади, його покривають, відмазують, йому знаходять інші аргументи, щоб його не покарали. Навіть якщо він не винен, довести це буде дуже складно, йому насамперед як народному депутату. Для мене дивна така поведінка, ми ж всім говоримо про публічність. Найправильніший варіант розвитку подій - чесно вийти і сказати, яка ситуація, це б зняло багато питань, і для нього в першу чергу. Індульгенцій не буде ані від поліції, ані від ДБР", - сказав Дмитро Разумков.