У Рівненській області закінчилися експрес-тести COVID-19

У Рівненській області закінчилися експрес-тести на коронавірус, а нова партія очікується не раніше ніж через місяць, повідомляє Кореспондент.

Про це розповіла начальник управління охорони здоров'я області Олена Гандзюк.

Гандзюк відзначила, що тестів на COVID-19 було достатньо, але через загострення епідеміологічної ситуації потреба в них почала відчутно зростати. Більш того, Гандзюк упевнена, що надалі буде гостра потреба у великій кількості експрес-тестів.

"Тести закуплені за кошти держбюджету і надходять до нас від Міністерства охорони здоров'я. Всі медустанови були забезпечені ними в достатній кількості" , - вказала начальник Управління охорони здоров'я в Рівненській області.

Гандзюк розповіла, що нові поставки експрес-тестів очікуються в жовтні-листопаді. Втім, що робити зараз і як перевіряти людей на COVID-19 без тестів, сказати важко.

Вона додала, що в області розглянуть можливості, які допоможуть забезпечити заклади охорони здоров'я області тестами за рахунок інших коштів.