У трьох областях можуть посилити адаптивний карантин

Найбільш небезпечна епідемічна ситуація зараз у Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях. Там можуть посилити адаптивний карантин, повідомляє Рубрика.

Про це повідомляє голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на погоджувальній раді парламенту.

"Ситуація епідемічна дійсно в країні погіршується. Ми не єдина країна, це в цілому ситуація по світу. Ми сильно забули про карантинні обмеження… На сьогодні країна наближається до жовтої зони. Помаранчева і червона зона будуть адаптовані тільки в тих областях, де є проблема. Найнебезпечніші сьогодні в плані епідемії три області: Буковина, Львівська область і Вінницька область. Там, скоріше за все, буде змінюватися колір обмежень. Але в цілому поки казати про якесь посилення обмежень в цілому по країні зарано" , - розповів Радуцький.

Радуцький також сказав, що " сьогодні немає проблем із вакциною в країні, є проблема з небажанням людей вакцинуватися".

Тому він закликав нардепів не транслювати "власну думку" на всю країну, виходячи в ефіри.