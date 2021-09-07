На Харківщині завершено ремонт моста через Сіверський Донець

У Харківській області завершилося оновлення моста через річку Сіверський Донець на виїзді з Чугуєва в напрямку села Малинівка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Роботи за президентською програмою "Велике будівництво" стартували в лютому і закінчилися в серпні. А днями міст офіційно ввели в експлуатацію.

"Протягом п'яти місяців був проведений ремонт правого і лівого проїзду, а саме: заміна мостового полотна з пристроєм монолітної накладної плити, гідроізоляції, асфальтобетонного покриття в двох шарах, виконаний ремонт опор і прогінних споруд. Крім цього, на мосту встановлено нову поручневу і бар'єрну огорожу, влаштовано водовідведення та покриття на тротуарах із зносостійкого сучасного матеріалу", - наголошується в повідомленні Харківської ОДА.

Міст довжиною 108,93 м був побудований в 1989 році і до 2021 року капітально не ремонтувався.