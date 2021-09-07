Мільярдні борги: військовослужбовці йдуть з української армії

Попри заяви президента Володимира Зеленського про те, що армія для нього є пріоритетом, ця сама українська армія продовжує втрачати найцінніше, що у неї є – людей. І мова зараз не про тих, хто загинув від ворожих обстрілів, а про тих, хто вирішив поміняти військову форму на спокійне цивільне життя, повідомляє Depo.ua.

За останніми даними близько 65% українських військовослужбовців звільняються після завершення першого контракту (3 роки для осіб рядового складу і від 3 до 5 років для осіб сержантського і старшинського складу). А враховуючи те, що українська армія всю дорогу потерпає від хронічного некомплекту, проблема ризикує набути ознак системної.

Грошове забезпечення (заробітна плата)

Збройні сили України дуже страждають через низьку зарплату військовослужбовців, яка в армії офіційно називається грошовим забезпеченням.

У 2016 році мінімальне грошове забезпечення українського військовослужбовця складало 7 000 грн при мінімальній заробітній платі 2 300 грн і це, після тих самих двох з копійками, які до цього отримували військові, було ще більш-менш, (якщо не доводилося за власні гроші заправляти машину, купувати папір, робити косметичний ремонт в кабінеті тощо). Станом на липень 2021 року контрактник першого року служби рядового складу отримує 10 500 грн при мінімальній заробітній платі 6 000 грн.

Таким чином, зростання грошового забезпечення військовослужбовця за контрактом за 5 років склало всього 35% (5% в рік), що не відповідає рівню інфляції за ці роки. А співвідношення до мінімальної зарплати взагалі засмучує – 300% у 2016 році проти 175% у 2021-му. Відносно середньої зарплати ситуація також ще гірша: у 2016 році зарплата військового становила 160% від середньої зарплати по Україні (4 362 грн), а станом на 2021 року вона вже на 27% менше середньої зарплати (14 345).

І за ці гроші доводиться не тільки виконувати фізично і психологічно важку роботу, а й ризикувати життям. Зрозуміло, що військовослужбовців це ажніяк не заохочує продовжувати службу за контрактом. Навіть якщо в цілому вона до душі.

Затримки з виплатами грошового забезпечення

Окрім того, що зарплата у військовослужбовця маленька, її ще й затримують. Більше того – протягом останнього року ці борги стрімко зростають.

За даними видання "Військовий кур'єр", заборгованість перед військовослужбовцями за період із січня по 15 травня 2021 року зросла майже втричі і склала майже мільярд гривень (з 350,8 млн грн до 950 млн грн).

Видання стверджує, що до них потрапив офіційний документ, який датовано 25 травня 2021 року – доповідь начальнику Генштабу, в якій посадова особа характеризує ситуацію з виплатами додаткових видів грошового забезпечення як критичну.

"Доповідаю, що в Збройних силах України має місце критична ситуація з виплати додаткових видів грошового забезпечення … що спричиняє напруження в військових колективах та сім'ях військовослужбовців" , – йшлося в доповіді.

Здавалося б, сигнал більш ніж критичний і на нього варто було б відреагувати погашенням заборгованості. Особливо після розголосу у ЗМІ, який спричинила публікація цієї доповіді. Але, чомусь, цього не відбулося. Навіть навпаки – заборгованість ще більше зросла.

6 вересня 2021 року головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов, з посиланням на власні джерела оприлюднив фрагмент іншого документу, з якого слідує, що станом на 10 серпня заборгованість Міноборони з обов'язкових виплат військовослужбовцям становить уже 1,5 мільярда гривень.

Крім цього, за даними Бутусова, у сезон відпусток, влітку, були повністю зупинені виплати на оздоровлення, тому з урахуванням серпня ця сума буде ще більшою.

Справедливим буде припустити, що якщо командування негайно не втрутиться в ситуацію і не почне її виправляти, відтік кадрів пришвидшиться. Не може військовий в країні, що сім років веде бойові дії, заробляти менше касирки в супермаркеті, ще й ці гроші тижнями вибивати з начальства.

Не секрет, що крісло під Міністром оборони Андрієм Тараном вже давно нагрівається і постійно ходять чутки про його звільнення. Називають вже і прізвище нового міністра оборони, звісно ж, потенційного. І якщо чутки про затримку виплат відповідають дійсності, компетентні органи зобов'язані будуть провести розслідування того, які заходи вжив вже колишній міністр аби припинити цю ганебну ситуацію. І не призначити стрілочників, відпустивши міністра на почесну пенсію. Інакше довіри до командування і бажання служити у військовослужбовців буде ще менше. А корупції і безладу - ще більше.

Тим часом, "залатати діру" в кадровому комплектуванні української армії нинішня влада намагається за допомогою адміністративних методів.

Зокрема, 30 березня було ухвалено закон №3553 щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку, який дозволяє президенту призивати резервістів на військову службу у будь-який час без оголошення мобілізації, а також в кілька разів збільшує штрафи для ухилянтів.