Молодик 7 вересня: корисні поради та чого не можна робити

З ранку 7 вересня можна розпочинати важливі звершення і справи, які довго планувалися - для цього настав найбільш вдалий момент, повідомляє Корреспондент.

Уночі 7 вересня спостерігався перший осінній молодик 2021 року, який астрологи назвали унікальним. У цей час на небі з'явилася рідкісна конфігурація - Великий тригон, завдяки якій складаються вдалі умови для швидкої реалізації задуманого.

Вважається, що молодик, як і повний місяць, викликає у людей відсутність енергії, перепади настрою й апатію, однак цього разу все склалося інакше. Меркурій і ретроградний Сатурн, які будуть взаємодіяти з вершиною Тригону, направлять багатьох людей до активних дій.

Також період молодика - вдалий час для зміни місця проживання, подорожей, оформлення шлюбу. Новий Місяць вітає і заохочує будь-які починання.

Що можна і не можна робити під час молодика 7 вересня

Астрологи стверджують, що 7 вересня не буде потрібно докладати особливих зусиль для досягнення задуманого або здійснення мрій. У цей день закладається добробут на весь місяць.

Рекомендується бути сміливішими, активнішими, вірити в удачу, будувати плани на найближчий час, починати боротьбу зі шкідливими звичками, купувати нові речі, наводити порядок у домі, позбавлятися непотрібного. Корисно зайнятися здоров'ям, б'юті-процедурами, влаштувати прогулянку або зустріч з друзями.

7 вересня не можна сваритися, конфліктувати, переїдати і зловживати алкоголем, мати серйозні фізичні навантаження.

Корисні ритуали в молодик 7 вересня

З приходом нового Місяця люди, як правило, відчувають занепад сил й енергії, проте 7 вересня варто зібратися із силами і використовувати цей унікальний період. Потрібно не просто мріяти і фантазувати, а скласти чіткий план дій, приділивши особливу увагу ритуалу очищення від непотрібних думок, емоцій, звичок і речей.