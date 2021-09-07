Таліби стріляли в повітря для розгону протестуючих

Бойовики радикального руху «Талібан» стріляли в повітря для розгону натовпу в Кабулі, повідомляє Лента.Ру.

На роликах, імовірно записаних учасниками демонстрацій, чутні постріли. На записі видно, що деякі афганці в паніці тікають, інші спокійно продовжують йти вулицею. Відзначається, що таліби почали стріляти над головами протестувальників. Інформація про постраждалих поки не надходила.

Раніше «Sputnik Афганістан» писав, що в столиці Афганістану почалися масштабні масові акції на підтримку Фронту опору в Панджшері, проти «Талібану» і Пакистану. В ході протестів демонстранти скандують провокаційні гасла: «Смерть Пакистану!», «Смерть "Талібану"!». Крім того, учасники протесту вимагають, щоб афганську столицю покинув глава розвідки Пакистану генерал-лейтенант Фаїз Хамід.