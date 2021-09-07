Українці оцінили візит Зеленського в США

51% українців назвали успішним візит президента України Володимира Зеленського в США, повідомляє Новое время.

Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг.

28% опитаних вважають поїздку неуспішною, ще 24% - нічого не знають про це, або ж не змогли дати оцінку.

Опитування проводилося з 2 по 4 вересня. Було опитано 2500 осіб методом телефонного інтерв'ю в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу і Криму. Статистична похибка не перевищує 2%.