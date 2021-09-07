Українці заплатили понад триста мільйонів гривень за перевищення швидкості

З червня 2020 року, коли на дорогах України запрацювала система фото- і відеофіксації швидкості, водії заплатили майже 376,6 млн грн штрафів. Про це в Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє UBR.

Всього поліцейські винесли більше 2,3 млн адміністративних постанов. З них сплачено вже 1,9 млн (83%).

Отже, середня сума штрафу становить близько 200 грн.

Всього в Україні функціонують 118 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. За 1,4 року в місцях роботи камер кількість трагічних ДТП зменшилася в три рази.

"Камери встановлені в місцях, де за статистикою в ДТП загинули і травмувалися найбільше учасників дорожнього руху. Їх використання покликане поліпшити безпеку дорожнього руху, зменшити аварійність і смертність на дорогах", - написав Білошицький.

Варто зазначити, що протягом 10 днів після порушення водій має можливість оплатити штраф з 50% знижкою. Сума стягнення за перевищення швидкості від 20 до 50 км / год становить 340 грн, за перевищення більш ніж на 50 км / год - 1700 грн.

Нагадаємо, в серпні в Україні запустили 40 нових камер фото- і відеофіксації швидкості. А 2 вересня - ще 21. Усього до кінця року на дорогах планують встановити до 400 приладів.