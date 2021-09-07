Безвіз України з Канадою і Великою Британією: наскільки це можливо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна просунулась у питаннях щодо запровадження безвізового режиму з двома країнами. Йдеться про Канаду і Велику Британію, повідомляє 24 Канал.

За словами міністра, український уряд постійно порушує тему безвізу із США. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

"Ми постійно порушуємо з американськими партнерами питання безвізу. До речі, з Канадою і Британією також. І з останніми ми вже просунулися у цих питаннях," , – зауважив Кулеба.

Він додав, що поки кроки малі, адже політика цих країн дуже консервативна. Попри це Україна рухається вперед.