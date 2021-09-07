На поїздах по Швейцарії: громадський транспорт мрії

Швейцарці займають перше місце у світі по залізничних поїздок. Щорічно кожен швейцарець проїжджає на поїзді по країні в середньому 2400 км. Швейцарія має густу та ефективну мережу автомобільного та залізничного транспорту, повідомляє Євген Плінський.

Відкрийте для себе країну в усьому її розмаїтті: зубчасті залізні дороги, вікна вагонів висотою до стелі й сучасні теплоходи. Цей багатий світ доповнюється пунктуальністю, комфортом і кулінарними шедеврами. Поїзд, автобус і човен ідеально синхронізовані - це найщільніша транспортна мережа у світі. Коли поїзд прибуває, автобус і човен готові до прогулянки на різні відстані. Легко, зручно і прямо. Більш детально дивіться у відео.