Железняк запропонував рекламувати вакцинацію як сигарети

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк вважає, що Віктор Ляшко не впорався зі своїми обов'язками на посаді міністра охорони здоров'я України, повідомляє Вести.

Про це він заявив журналістам у Верховній Раді у вівторок, 7 вересня.

Досягненням Ляшка, на думку Залізняка, є те, що в Міністерстві охорони здоров'я припинилися корупційні скандали. Насварив Віктора Ляшка за те, що міністерство лякає людей локдаунами й від цього страждає економіка.

"Багато речей, які робить пан Ляшко, я вважаю правильними. Мені подобається, що нарешті-то перестали відбувається скандали, особливо корупційні, це дуже підриває довіру до всієї системи. [...] Які зауваження до Міністерства охорони здоров'я? Перше - це незрозуміла історія з локдауном. Ми не можемо закрити країну - це підірве економіку. Зараз бізнесмен розуміє, що йому в найближчі два місяці не треба нічого відкривати" , - сказав він.

Також Железняк закликав посилити рекламування вакцинації, і провів аналогію з сигаретами, реклама яких, хоч і заборонена, але є "на кожному кроці".