НКРЕКП: темпи розвитку сонячної енергетики скоротилися в 3 рази

За перше півріччя 2021 року в Україні введено в експлуатацію всього 254 МВт сонячних електростанцій, що в 3 рази менше, ніж за аналогічний період минулого часу року (784 МВт), повідомляє Обозреватель.

За даними ﻿НКРЕКП, потужність введених в експлуатацію вітрових електростанцій (ВЕС) в першому півріччі 2021 року склала 355 МВт, в той час як за 6 місяців 2020 року – тільки 43 МВт.

Всього за 6 міс. 2021 року за даними НКРЕКП, в Україні введено "зелених" електростанцій загальною встановленою потужністю 647 МВт. Це на 23% менше, ніж за аналогічний період 2020 року.

Нагадаємо, розвиток відновлюваної енергетики в Україні сповільнилося через політичні ризики і боргової кризи.

Уряд порушив зобов'язання по оплаті "зеленої" електроенергії, накопичивши борг в 18,4 млрд грн.

Крім того, Кабінет міністрів оголосив про намір ввести акцизний податок на "зелену" енергію в Україні в розмірі 3,2%. Проти такої ініціативи різко виступили міжнародні організації та галузеві об'єднання.

Всі асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний податок на "зелену" електроенергію є порушенням наданих раніше державою гарантій і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами.