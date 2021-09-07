"БРСМ" подала в суд на дослідників якості пального

Мережа «БРСМ-Нафта» звернулася до суду з позовом до Всеукраїнської громадської організації (ВГО) «Інститут споживчих експертиз», в якому вимагає спростувати інформацію про невідповідність стандартам якості палива, яку оприлюднив інститут на основі проведених досліджень, повідомляє Enkorr.

Справу № 910/13756/21 зареєстровано 25 серпня 2021 р. Господарським судом м.Києва. Про це повідомили в Інституті споживчих експертиз (ІСЕ).

«Письмові претензії від «БРСМ» ми почали отримувати ще в травні, нещодавно отримали позов. Ми були до цього готові. Судячи з усього, компанії простіше судитися з експертними організаціями і журналістами, ніж відмовитися від продажу неякісного пального», – заявив директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець.

За словами Ю.Чорнобривця, ТОВ «Євро Смарт Пауер» звинувачує ІСЕ в тому, що проби бензину було відібрано з порушенням ДСТУ, отже, невідомо, чий бензин було досліджено в лабораторії, й отримані результати не можна пов'язувати з продукцією, яка реалізується під брендом «БРСМ-Нафта».

«Цей ДСТУ повинні використовувати у своїй роботі державні контролюючі органи, яким наш інститут не є. Ми як звичайний споживач купили бензин на АЗС, взяли чеки і передали зразки в акредитовану лабораторію. Виходить, «БРСМ» просто хоче закрити рот будь-кому, хто спробує говорити не так про якість її пального», – каже директор громадської організації.

За його словами, Інститут споживчих експертиз буде відстоювати свою правоту й відмовляється знімати публікації про дослідження.

«Через застаріле законодавство в галузі захисту прав споживачів і параліч державної системи контролю якості українські автомобілісти за фактом позбавлені змоги захиститися від паливного фальсифікату. Ми намагаємося хоч якось допомогти споживачам виправити цю ситуацію, тому продовжимо займатися своєю справою», – заявив Чорнобривець.