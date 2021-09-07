Під ВР проходить мітинг за відкриття повітряного простору з Білоруссю

Під Верховною Радою проходить мітинг з вимогою відкрити повітряний простір з Білоруссю.

Про це повідомляє Андрій Павловський.

Люди скандують "Відкрийте небо!" і тримають у руках плакати із закликами скасувати рішення Кабміну, згідно з яким з 29 травня повітряним судам, зареєстрованим у Білорусі, забороняється використовувати повітряний простір України.

На мітинг також прийшов чоловік з табличкою "Слава Росії". Співробітниця поліції намагалася з'ясувати, навіщо чоловік прийшов з таким гаслом, але чіткої відповіді не отримала.