В Угорщині вакцинувалися понад 20 тис. українців із Закарпаття

У мобільних пунктах вакцинації на кордоні Угорщини та України отримали щеплення 20 690 громадян України з Закарпатської області, повідомляє Европейская правда.

Такі дані надали в Генеральному консульстві Угорщини в Ужгороді.

Пункти були облаштовані в рамках ініціативи уряду Угорщини та пропонували вакцину Janssen від американської компанії Johnson & Johnson. Кампанія з вакцинації на українсько-угорському кордоні тривала з 2 липня і до 31 серпня.

За цей час будь-який мешканець Закарпатської області, який досяг 18-річного віку, міг безкоштовно вакцинуватися у мобільних пунктах безпосередньо поруч з КПП з угорського боку кордону, пред’явивши паспорт з закарпатською реєстрацією.

Протягом липня аналогічна кампанія тривала в Угорщині на кордоні й з іншими сусідніми країнами для мешканців прикордонних з Угорщиною регіонів. Утім, для України цю можливість вакцинації продовжили й на серпень.

Мало того, саме мешканці Закарпатської області мали можливість вакцинуватися вакциною Johnson & Johnson, яка передбачає тільки одну дозу. У мобільних пунктах на кордоні з іншими країнами пропонували різні вакцини за наявним та залишковим принципом.

Станом на 5 вересня в Закарпатській області повністю вакциновано 88 848 мешканців, що складає 7,12% населення. Це офіційні дані від української влади, в яких не враховано вакцинованих в Угорщині мешканців Закарпаття.