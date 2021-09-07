Кулеба про зустріч Зеленського і Путіна: Кремль вже торгується

Росія повинна погодитися на зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна. У Кремлі вже "почали торгуватися" щодо умов майбутньої зустрічі, повідомляє РБК-Украина.

Кулеба зробив таку заяву, відповідаючи на питання, чи погодиться Україна на зустріч, якщо тема Криму підніматися не буде.

"Хороша новина - вони вже торгуються. Якщо починалося з боку Москви, що незрозуміло, про що говорити, категорично не збігаються порядки денні і бачення цієї зустрічі, то тепер вони вже торгуються щодо її порядку денного" , - сказав глава української дипломатії.

Водночас, міністр зазначив, що самітом "Кримська платформа" Україна показала, що не забуде про Крим.

"Крим - це не та тема, по якій можуть бути компроміси. Я переконаний, що тема Криму буде на порядку денному за будь-яких обставин, питання в тому, як це буде публічно висвітлюватися" , - зазначив Кулеба.

Автор: Ілона Свиридова