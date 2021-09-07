Українці оцінили заходи до Дня Незалежності — опитування

Українці оцінили заходи до Дня Незалежності України 24 серпня. Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг, військовий парад у Києві сподобався 44% опитаних, повідомляє Новое время.

Міні-фільм ДНК України позитивно оцінили 38% респондентів, промову президента Володимира Зеленського на параді - 36%, святковий концерт на стадіоні Олімпійський у Києві - 29%.

Серед респондентів, які бачили всі ці заходи, кращі оцінки отримав міні-фільм ДНК України (67%).

Опитування проводилося з 2 по 4 вересня. Було опитано 2500 осіб методом телефонного інтерв'ю в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій Донбасу і Криму. Статистична похибка не перевищує 2%.