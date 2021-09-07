Топ 5 порад доктора Комаровського: як зміцнити здоров'я дитини перед настанням холодів:

З початком осені батьки починають шукати кошти, які» зміцнюють " імунітет дітей. До того ж новини про чергову хвилю карантину змушують нервувати і напихати дитину непотрібними таблетками, повідомляє Clutch.

Лікар-педіатр вищої категорії Євген Комаровський поділився порадами, які допоможуть дітям залишатися здоровими в період холодів.

Порада №1

Потрібно годувати дітей тільки в тому випадку, коли вони дійсно голодні. Не потрібно напихати малюка тим, що, на ваш погляд, допоможе зміцнити імунітет.

Порада № 2

Мінімум 1 годину на добу проводите інтенсивні фізичні навантаження на свіжому повітрі. Забудьте про те, що у вас немає часу, багато роботи, на вулиці холодно, темно або погана погода.

Порада № 3

У квартирі повинен бути прохолодний і чисте повітря. Вологість в приміщенні повинна бути в межах 40-60%. Особенно це стосується спальні. Також необхідно щовечора провітрювати приміщення перед сном.

Порада № 4

Не допускайте дефіциту рідини в організмі. Якщо дитині жарко, він потіє-вода завжди повинна бути під рукою.

Порада № 5

Лікар повідомив, що таблеток "для імунітету" не буває. Комаровський зазначив, що дотримання вищеописаних порад стане гарною підмогою для імунітету.