Український мобільний monobank купив сервіс для роботи з відгуками відвідувачів Expirenza.com. Він об'єднує понад 2000 клієнтів, повідомляє UBR.

Тепер платформа буде називатися Expirenza by mono.

"Сервіс об'єднає в собі оплату в ресторанах від monobank з сервісами Еxpirenza. Ми зробимо єдиний QR-код для ресторанів - відгуки, меню, оплата і чайові ... Еквайринг, ми йдемо за тобою", - заявив співзасновник monobank Олег Гороховський.

При цьому вже в вересні-жовтні українським закладам будуть доступні нові функції прийому платежів, оплати замовлення по QR-коду та інші. Платформа буде працювати з будь-якими банківськими картами.

Сервіс Expirenza був заснований в 2019 році київськими підприємцями Олександром Гудковим і Михайлом Селецьким. Сьогодні клієнтами платформи є ресторани, приватні клініки, салони краси та інші. Серед них - Kyiv Food Market, Milkbar, Mimosa Brooklyn Plaza, Vodafone, "Добробут", "Тайський" і "Китайський привіт", "Чорноморка" і Sportlife. У компанії працюють 11 осіб.