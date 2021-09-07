Xiaomi офіційно створив автомобільну компанію

Нова фірма отримала назву Xiaomi EV Company Limited. Виходячи з назви, її діяльність буде зосереджена на електричному транспорті, повідомляє 24 Канал.

Вже не новина, що Xiaomi планує увійти в індустрію електромобілів. Тепер же компанія офіційно оголосила про народження Xiaomi EV Company Limited – автомобільної компанії.

Оголошення з’явилось, після завершення реєстрації нової компанії, яку очолить Лей Цзюнь – засновник, голова та виконавчий директор Xiaomi. Статутний капітал нової компанії становить 10 мільярдів юанів, що еквівалентно близько 1,5 мільярда доларів.

Наприкінці березня 2021 року засновник Xioami Лей Цзюнь вперше заявив про плани компанії на випуск електромобілів. Він зазначив, що Xioami планує інвестувати загалом 10 млрд доларів у цей бізнес, протягом наступних 10 років.

Відомо, що у Xiaomi EV Company Ltd вже працює понад 300 співробітників. Значна частина цих співробітників має досвід у сфері електротранспорту і є експертами у цьому секторі. Китайська компанія не шкодує грошей, аби переманювати спеціалістів зі стартапів та від сильних автовиробників. Так, Xiaomi нещодавно поглинула компанію Deepmotion Tech, яка займається розробкою технологій автономного водіння.

Однак чіткої “дорожньої карти” – графіку виходу автомобілів – Xiaomi EV Company Ltd поки не оприлюднила. Наразі навіть не ясно, чи збирається компанія випускати комплектні електромобілі, чи зосередиться на виробництві компонентів для них. Хоча одне можна сказати напевно: компанія працюватиме над технологіями автоматичного керування.