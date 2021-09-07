Рейтинг банків за вкладами: де зберігають найбільше заощаджень

Станом на 1 серпня 2021 року в 71 банку-учаснику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 48,2 млн вкладів на суму 624,7 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО, повідомляє РБК-Україна.

За даними Національного банку України (НБУ), найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 250,0 млрд гривень. Кількість вкладників - 22 млн 834 тисяч.

Далі йдуть банки з іноземним капіталом - Альфа-банк - 46,8 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 381 тисяча, Райффайзен Банк - 42,9 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 539 тисяч, Укрсиббанк -33,4 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 313 тисяч.

На п'ятому місці - приватний ПУМБ - 31,5 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 434 тисяч.

Автор: Олександр Білоус