У Румунії шість міністрів подали у відставку

Центристська партія USR PLUS відкликала всіх своїх міністрів з уряду Румунії. Це 6 чиновників. Таким чином, Кабмін утратить більшість у парламенті, повідомляє Слово і діло.

Партія мала шість міністрів в уряді, разом із віцепрем'єром. У вівторок усі вони подадуть заяви про відставку.

Раніше USR PLUS за підтримки націоналістичної партії AUR подала пропозицію щодо голосування за недовіру уряду. Однак парламент поки не визначив дати обговорення або голосування щодо цієї пропозиції.

Після відставки міністрів USR PLUS главі уряду доведеться попросити парламент проголосувати за нову команду.