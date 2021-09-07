ФСБ Росії хочуть визнати терористичною організацією

Депутати пропонують Верховній Раді звернутися до ООН з вимогою визнати Федеральну службу безпеки РФ і Генштаб ЗС Росії терористичними організаціями, повідомляє УНІАН.

Відповідний проект постанови з’явився на сайті парламенту.

У авторах позначені п’ятеро нардепів. Однак самого тексту документу на порталі Ради ще немає.

Протягом окупації Росією Криму силовики ФСБ регулярно затримують незгодних з режимом та викрадають громадян України, вивозячи їх у невідомому напрямку.

Самих співробітників ФСБ в Україні регулярно викривають в організації провокацій та диверсій в регіонах. Крім того, спецслужби Росії також причетні до вербування українців з метою зливу конфіденційної інформації про Збройні Сили..