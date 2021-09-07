Трухін з'явився у Раді після резонансної ДТП

Депутат Верховної Ради України (фракція «Слуга народу») Олександр Трухін заявив 7 вересня, що не вважає себе винним у резонансній ДТП, яка сталася 23 серпня, повідомляє Радіо Свобода.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

«Насправді мені боятися нічого, я себе не вважаю винним, я абсолютно чесна людина. Коли будуть опубліковані всі матеріали слідства, я вийду на відкритий брифінг. Хотів вийти на брифінг і прокоментувати журналістам, але слідчі і адвокати заборонили будь-що коментувати» , – заявив представник владної фракції і додав, що «не був п’яний» під час ДТП.

Він також заявив про тиск на його родину з боку ЗМІ.

«У мене насправді ще досі шоковий стан і великий безпрецедентний тиск на мою сім’ю, який був здійснений засобами масової інформації. Мені досі некомфортно, тому що на сьогоднішній день страждає моя дружина, страждає моя мати, у якої гіпертонічний криз на цьому тлі. Я це пропускаю через себе» , – розповів Олександр Трухін.

Copyright © 2021 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода