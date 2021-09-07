Мер Вознесенська потрапив в ДТП

У Миколаївській області мер Вознесенська Олександр Шаповалов потрапив в ДТП. Автомобіль депутата Volkswagen Passat зіткнувся з пасажирським автобусом.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Так, ДТП сталося вранці на перетині вулиць Берегового і Черняховського в Вознесенську. За інформацією правоохоронців, в результаті аварії був травмований мер міста, який перебував за кермом Volkswagen.

Водій пасажирського автобуса в результаті ДТП не постраждав. На момент аварії пасажирів у транспортному засобі не було.