Укрпошта побудує сортувальний центр нового зразка

"Укрпошта" і ТОВ "Тетра інвест" підписали контракт зі створення першого логістично-сортувального центру нового зразка - найближчим часом підрядник зможе приступити до процесу будівництва.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Зазначається, що сортувальний центр займатиме площу 9,2 га і розташовуватиметься на території індустріального парку у Борисполі.

Завершити всі роботи планують до кінця 2023 року.

"На користь проєкту грає вдале розміщення. Майбутній сортувальний центр буде знаходитись біля головних повітряних воріт країни - Міжнародного аеропорту "Бориспіль". Наразі ми працюємо над тим, що трансформувати аеропорт у східноєвропейський авіахаб. Також саме тут проходить оновлена дорога Київ - Харків з виходом до центрального, східного та південного регіонів.

Це відповідає концепції, за якою зараз працює міністерство - системний, комплексний розвиток усіх напрямків інфраструктури. Радий, що до цього процесу долучається також національний поштовий оператор", - сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

У Мінінфраструктури нагадали, що восени 2020 року Укрпошта залучила близько 100 млн євро інвестицій від ЄБРР)та ЄІБ. Їх буде спрямовано на будівництво 7-ми автоматизованих сортувальних центрів та перебудову логістичної мережі з оновленням бази депо.