Вища рада правосуддя звільнила шістьох суддів

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила шістьох суддів, включно із суддею Верховного Суду, у зв'язку з поданими ними заявами про відставку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється на сайті ВРП, у вівторок розглянуто матеріали про звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв'язку з поданням заяв про відставку.

"ВРП вирішила звільнити у зв' ﻿ язку з поданням заяв про відставку шістьох суддів", - йдеться в повідомленні.

Звільнено Ганну Білик з посади судді Броварського міськрайонного суду Київської області, Оксану Линник з посади судді Тростянецького районного суду Сумської області, Галину Лабань з посади судді Хмельницького окружного адміністративного суду. Також звільнено суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Миколу Гусака, суддю Донецького апеляційного суду Світлану Савкову та суддю Чернівецького апеляційного суду Онуфрія Колотила.

"Таким чином з початку 2021 року за загальними обставинами звільнено 118 суддів: 116 - у зв'язку з поданням заяв про відставку, 2 - у зв'язку з поданням заяви за власним бажанням. За особливими обставинами звільнено 7 суддів", - уточнює ВРП.

Раніше з коментарі голова Верховного Суду Валентина Данішевська допустила, що збільшення кількості заяв суддів про звільнення може бути пов'язане з побоюваннями щодо припинення роботи ВРП.

"Безумовно, у кожного судді є своя причина для звільнення. Водночас цілком ймовірно, що збільшення кількості поданих заяв останнім часом пов'язано з побоюваннями суддів щодо можливого припинення роботи Вищої ради правосуддя", - сказала вона.

Данішевська пояснила, що в разі припинення роботи ВРП "робота судової системи буде паралізована, а всі процеси призначення, переведення та звільнення суддів – заблоковані" .

Голова суду нагадала, що вже протягом двох років не працює Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) - "головний кадровий орган судової системи".