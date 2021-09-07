Повний курс вакцинації пройшли більше 10% українців

У Київській школі економіки (KSE) прогнозують, що за поточних темпів щеплення проти COVID-19 наявних в Україні вакцин вистачить принаймні до кінця листопада. ﻿Зараз принаймні однією дозою вакциновано 14,7% населення, а повний курс вакцинації пройшли понад 10% українців, повідомляє УНІАН.

Про це під час онлайн-брифінгу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко.

За його словами, у світі наразі вже 3,18 млрд осіб вакциновані принаймні першою дозою - понад 40,4% світового населення.

Зокрема, у Європі принаймні однією дозою щеплені 407 млн осіб - 54,4%.

В Україні найвищий рівень вакцинації - у Києві та Київській області, де однією дозою щепили 26% та 20% населення відповідно, а повний курс вакцинації пройшли - 22% та 15%.

Третю сходинку за рівнем щеплення проти COVID-19 посіла Полтавська область, де першою дозою вакцинували 19% населення, а двома - 15%.

Ганиченко розповів, що темпи вакцинації в Україні за останній тиждень зросли на 19%, середня кількість щеплень на добу наразі становить 123 тис.

За розрахунками KSE, щоб вийти на вакцинацію 70% дорослого населення до кінця 2021 року, в Україні необхідно кожного дня робити по 320 тис. щеплень на добу, починаючи від сьогодні.