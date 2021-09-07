Разумков назвав п‘ять ключових завдань нової сесії Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав п‘ять пріоритетних завдань, які народні депутати мають виконати упродовж шостої парламентської сесії дев‘ятого скликання, повідомляє Укрінформ.

Відповідні пріоритети спікер оголосив із трибуни ВР.

"Щодо пріоритетів шостої сесії. Ми маємо сконцентруватися на законах, які зможуть поліпшити соціальні умови для наших громадян, забезпечити трудові відноси" , – сказав Разумков.

Другим пріоритетом Голова ВР назвав питання економічного зростання. Спікер висловив сподівання, що незабаром Верховна Рада ухвалить важливі законопроєкти, які сприятимуть цьому процесу. Зокрема, йдеться про проєкти законів №3739 “Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості” та №4416-1 "Про внесення змін до Закону України "Про індустріальні парки", спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках". Спікер також зазначив, що важливим питанням залишається протидія COVID-19.

"Наступне питання, яке завжди стоїть на порядку денному осінньої сесії, - проєкт бюджету. Сьогодні ми чули запевнення від представника Кабінету Міністрів, що до 15 вересня Верховна Рада має отримати проєкт кошторису на наступний рік. Як завжди, головні зусилля будуть направлені на роботу профільного комітету (Комітет ВР з питань бюджету – ред.), але всі комітети будуть долучатися до цього процесу і максимально якісно доопрацьовувати той документ, який ми отримаємо" , – додав Разумков.

Окрім цього, за словами спікера, пріоритетним упродовж шостої сесії буде питання права. Зокрема, реформа судочинства.