Американські роботодавці переживають бум автоматизації

У США відбувається бум автоматизації, причому не тільки у виробництві, але і в сфері послуг. Така тенденція може викликати економічні проблеми, змусивши роботодавців відмовитися від людей на користь роботів, повідомляє "Лента.ру".

Під час пандемії коронавірусу дефіцит кадрів поряд з більш високими витратами на заробітні плати змусили роботодавців сектора послуг впроваджувати нові технології, щоб компенсувати брак персоналу і уникнути зайвих витрат.

"Роботи покинули виробничий сектор і перейшли в набагато більший сектор послуг", - сказав економіст Університету Редлендс Йоханнес Моеніус.

Бум роботів особливо сильно торкнувся ресторанного бізнесу. В кінці серпня мережа Sweetgreen оголосила про покупку стартапу по виробництву кухонної робототехніки Spyce. Її зацікавила машина, яка дозволяє автоматизувати процес готування і сервіровки. Мережа кав'ярень Starbucks заявила, що скористається програмою на базі штучного інтелекту, щоб автоматизувати роботу на складах. За допомогою фірми, що займається розробкою програмного забезпечення, клієнти мережі ресторанів Bartaco отримали можливість замовляти і оплачувати їжу через свої смартфони. Нововведення призвело до скорочення штату співробітників.

До пандемії коронавірусу економісту Моеніусу здавалося, що роботизація не може стати загрозою для професій сфери послуг, яка передбачає наявність людського участі. Зворотна тенденція здивувала економіста. У міру вдосконалення технологій машини навчилися виконувати завдання, з якими раніше могли впоратися тільки люди. Крім того, роботи не хворіють і не поширюють вірус, що стало їх головною перевагою перед людьми під час пандемії коронавірусу, коли процес роботизації значно прискорився.

Сучасні роботодавці прагнуть автоматизувати робочі процеси, про що свідчать дані Всесвітнього економічного форуму. Опитування показало, що 43 відсотки компаній планували скоротити чисельність персоналу за рахунок впровадження нових технологій. На цьому тлі бізнес в кінці 2020 року наростив інвестиції в необхідне для автоматизації обладнання на 26 відсотків.

Як показує минулий досвід, автоматизація створює більше робочих місць. Але деякі економісти побоюються скорочення робочих на низькооплачуваних посадах, які простіше інших замінюються роботами. Згідно з підрахунками економістів Дарона Аджемоглу і Паскуаля Рестрепо, в період з 1980 по 2016 роки до 70 відсотків випадків відсутності зростання розмірів заробітної плати в США пояснюється тим, що машини замінили людей, що виконують рутинні завдання. Очікується, що наслідки автоматизації найбільш сильно позначаться на низько- і середньооплачуваних робочих місцях, де задіяні менш освічені жінки. Серед таких професій - продавці, касири, санітари в лікарнях і доглядальниці - найбільш схильні до зараження вірусом.

Тенденція скорочення кількості низькооплачуваних посад підтверджується Міжнародною федерацією робототехніки. За її даними, продажі машин, які миють підлоги в супермаркетах, лікарнях і складських приміщеннях, а також роботів, які надають інформацію покупцям і обслуговують номера в готелях, виростуть найбільше. На початку пандемії коронавірусу економіка США втратила 22,4 мільйона робочих місць, після чого темпи найму відновилися - з квітня 2020 року роботодавці повернули 17 мільйонів робочих. У червні 2021 року кількість нових вакансій досягло рекордного рівня - 10,1 мільйона. Роботодавці скаржаться, що не можуть знайти працівників.