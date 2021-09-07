Унікальні корисні властивості кешью для здоров'я
Чому варто звернути увагу на горіх кеш'ю і зробити його компонентом харчового раціону? На перший погляд ці плоди здадуться досить жирними, але волоські горіхи містять в рази більше жиру, ніж кешью. До їх складу входять білки, вуглеводи, клітковина, натуральний цукор, цілий ряд вітамінів і мікроелементів, повідомляє Econet.
Завдяки унікальному складу цього продукту можна значно поліпшити функції організму. Кешью справляє позитивний вплив на багато систем і органи людини.
Горіх відрізняється вмістом омега-3, омега-6 і омега-9 жирних кислот, антиоксидантів. Це допомагає захистити організм від згубного впливу вільних радикалів, уповільнити і навіть усунути запальні процеси, затримати старіння, забезпечити живлення шкіри і захист її від негативного впливу сонячного випромінювання.
- 1 порція кешью включає 70% від добової норми мікроелемента магнію, який важливий для серцевої функції, нервової системи і опорно-рухового апарату. Хронічна нестача магнію в організмі є фактором постійної втоми, апатії, гіпертонії, м'язових судом.
- Індійський горіх відрізняється високою концентрацією мікроелемента міді, яка забезпечує здоровий зовнішній вигляд шкіри.
- Мідь і магній, які присутні в складі кешью, сприяють підвищенню міцності кісткової тканини і зниження ризику остеопорозу.
- Введення в харчовій протокол цього насіння в значній мірі знижує ризик кардіо-судинних патологій. Жирні кислоти і мікроелементи в складі горіха сприяють зміцненню серцевого м'яза і судинних стінок, перешкоджають формуванню холестеринових бляшок на стінках артерій.
- Вживання кешью стане ефективною профілактикою підвищеного тиску.
- Високий відсоток клітковини в складі кешью дозволяє запобігти запори, підтримати оптимальний склад мікробіома кишечника і знизити ризик онкології товстої кишки.
- Це «лідер» серед горіхів по концентрації рослинного білка. Тому кешью буде відмінним перекусом перед спортивними навантаженнями.
- Кешью вважається одним з найбільш низькокалорійних горіхів. Його вживання не призводить до набору жирової маси і забезпечує оптимальну вагу тіла.
- Вживання індійського горіха не дає різких сплесків цукру в крові.