Аеропорт Вінниці отримав перший транш на реконструкцію

Для початку робіт з реконструкції аеропорту у Вінниці з державного бюджету надійшов перший транш у розмірі 13 млн гривень. Відновлювальні роботи у вінницькому аеропорту будуть проводитися у рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє УНІАН.

Всього у 2021 році на реконструкцію аеропорту буде перераховано 135 млн гривень. Цей обсяг підрядник зможе освоїти до кінця року. Загальна ж вартість робіт оцінюється в розмірі понад 604 млн гривень.

"Потенціал аеропорту "Вінниця" достатньо великий – це єдиний функціонуючий міжнародний аеропорт Центральної України (немає інших сертифікованих та функціонуючих аеропортів в радіусі понад 150км)", - повідомив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Крім того, що аеропорт Вінниці зможе обслуговувати 10 сусідніх областей, його послугами зможуть користуватися також мешканці північних районів Республіки Молдова.

Необхідність проведення реконструкції аеропорту пов'язана з його поточним технічним станом, що не відповідає потенційно можливим навантаженням. Сьогодні на злітно-посадковій смузі можна проводити не більше 14 злітно-посадкових операцій на тиждень літаків класу Boeing 737-800 та Airbus-320, а застаріле аеродромне обладнання за своїми характеристиками не відповідає сучасним вимогам міжнародних авіакомпаній.

В ході реконструкції аеродрому та аеропорту буде проведено повну заміну всього обладнання.

Аеропорт "Вінниця" є власністю Міноборони і використовується як громадянською, так і військовою авіацією, в тому числі для спільних програм Україна-НАТО.

Побудова розгалуженої мережі доступного і комфортного внутрішнього авіасполучення є однією зі складових програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Раніше повідомлялося, що в Україні наразі на різних стадіях реконструкції перебувають 10 регіональних аеропортів.