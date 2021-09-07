Джошуа показав фото з тренувань перед боєм проти Усика

Джошуа показав фото з тренувань перед боєм проти Усика

Британський боксер Ентоні Джошуа показав кадри зі свого тренування перед поєдинком з українцем Олександром Усиком, який має відбутися 25 вересня в Лондоні, повідомляє УНИАН.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі опублікував в Instagram відповідні фото. На них Джошуа відпрацьовує удари на боксерській груші, демонструючи свою силу та хорошу фізичну форму.

"Важкі удари", - прокоментував показані фото у пості боксер.
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Допис, поширений Anthony Joshua (@anthonyjoshua)

Усик - Джошуа: перед боєм

  • Поєдинок українського і британського боксерів пройде в Лондоні 25 вересня.
  • На кону в цьому поєдинку стоятимуть пояси WBO, WBA, IBF і IBO, якими володіє Джошуа.
  • Всі квитки на цей бій були продані за добу.
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