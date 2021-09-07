Валютний ринок вівторка: хід торгів

У вівторок зміцнення гривні до іноземних валют прискорилося. На міжбанківському валютному ринку з продажем валютних запасів вийшли великі агротрейдери і металурги.

Охочих купити валюту - в рази менше, тому котирування безготівкового долара до обідньої перерви опустилися нижче рівня 26,70 гривень. Вихід Національного банку з покупкою «традиційних» 5 млн доларів не надали абсолютно ніякого ефекту. Все ж продавці сподіваються, що регулятор прийме більш активну участь в торгах і не допустить обвалу курсу долара.

Слідом за безготівковим триває падіння ціни готівкового долара. Вранці київські оптові обмінні пункти продавали готівкового «американця» по 26,88-26,89 гривень, а до обіду готові були віддавати по 26,83-26,84 гривень. У комерційних банках До 13:00 з'явилася продаж долара по 26,80 гривень і дешевше.

Євро на FOREX сьогодні торгується без вираженого спрямування вгору або вниз, здійснюючи коливання в діапазоні 1,1859-1,1884 долара. У той же час готівковий євро, дивлячись, як падає долар, теж втрачає в ціні. З ранкових 31,80 гривень до обіду цінник на готівкову євровалюту опустили на 10 копійок, до 31,70 гривень.

Російський рубль другий день поспіль дешевшає до американського долара: до обіду він опустився до позначки 73,32 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в столиці поки без змін - 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.