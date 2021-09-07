У Туреччині почали будувати корвети для України

В Туреччині за участі делегації Міністерства оборони України на чолі з командувачем Військово-Морських Сил ЗС України контрадміралом Олексієм Неїжпапою відбулась урочиста церемонія закладки кіля корабля класу "корвет" для потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

"Корвет був закладений на одному з суднобудівних підприємств в місті Стамбул Турецької Республіки. Всього будівництво корвета типу" ADA "триває з 28 квітня 2021 року, але за турецьким традиціям тільки після побудови частини секцій і корпусу, проводиться урочиста церемонія закладки кіля корабля. Згідно з існуючими домовленостями, в 2022 році корвет буде переправлений в Україні і вже в 2024 році він увійде до складу ВМС ЗС України ", - йдеться в повідомленні.

Неїжпапа назвав цю подію для розвитку Військово-морських сил України.