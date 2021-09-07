В Афганістані починається гуманітарна криза

Гуманітарна криза в Афганістані поширюється далеко за межі Кабула. Поєднання конфліктів, посухи та пандемії COVID охопило країну. Понад півмільйона людей були змушені тікати від конфлікту з початку року. Ще 5 тисяч мирних жителів загинули в результаті загострення боїв, повідомляє Дзеркало тижня.

Мільйони людей втратили засоби для існування через бойові дії та економіку у вільному падінні; багато афганців взяли на себе величезні борги, щоб оплачувати їжу та оренду житла.

Світовий банк попереджає, що рівень бідності в країні може зрости більш ніж до 70%.

Афганістан переживає нищівну посуху. Майже третина населення зіштовхнулася з голодом, і очікується, що ця проблема загостриться у найближчі місяці.

Виснажені афганці розповідають, що вони продали свої сільськогосподарські угіддя та переїхали до таборів переміщених осіб лише для того, щоб вижити.

COVID ускладнив ситуацію. Країна вже пережила три великі хвилі пандемії. Враховуючи, що лише 5% населення країни вакциновано, Всесвітня організація охорони здоров'я побоюється, що новий спалах хвороби може швидко поширитися по містах.

Це призведе до додаткового навантаження на систему охорони здоров’я, яка намагається впоратися з надзвичайними ситуаціями, викликаними військовим конфліктом.

Цивільне населення Афганістану значною мірою залежить від організацій, які надають допомогу. Але щоб агентства надали масштабну відповідь на цю кризу, потрібно побачити дії у трьох сферах.

По-перше, всі збройні групи повинні проявляти стриманість, щоб захистити життя мирного населення. Атака аеропорту в Кабулі стала чітким сигналом про те, що конфлікт не закінчений.

Усі сторони зобов’язані захищати цивільне населення та інфраструктуру. Насильство має припинитися, а лікарні та школи повинні залишатися безпечними місцями.

По-друге, організації вимагають безперешкодного доступу до допомоги по всьому Афганістану.

Спілкування з талібами має важливе значення для цього. Нейтральна взаємодія зі сторонами конфлікту є стандартною практикою для агентств допомоги, які працюють із громадами на територіях, що контролюються озброєними групами.

Крім того, країнам-донорам необхідно активізувати та фінансувати гуманітарні операції. Понад 18 мільйонів людей - половина населення країни, покладаються на допомогу, і їхня кількість зростає.

Країни НАТО, які витрачали трильйони доларів на свої військові та політичні проекти, мають моральний обов’язок перед мирним населенням.

Деякі організації планують відновити роботу протягом найближчих тижнів. Це важке завдання, враховуючи невпевненість щодо безпеки та майбутнього країни.

Швидке повернення талібів до влади вплинуло на все населення Афганістану. Звичайних афганців по всій країні чекає непевне майбутнє, тому їм знадобиться іноземна допомога, резюмує The Guardian.