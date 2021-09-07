Hyundai представляє нові водневі електрокари
Південнокорейський бренд запустив "водневу хвилю" (Hydrogen Wave), представивши серію концептів та стратегію розвитку цього напрямку електричної мобільності, повідомляє 24 Канал.
Hyundai Motor Group оголосила стратегію Hydrogen Vision 2040, щоб до означеного часу популяризувати водень для “Усіх, усього та всюди”.
“Воднева хвиля” представляє плани Групи Hyundai щодо продуктів та технологій на основі водню до водневого суспільства. Йдеться про впровадження системи паливних елементів нового покоління – варіації на 100 кВт та 200 кВт повинні з’явитись вже у 2023 році. Вони допоможуть зменшити вартість водневих систем більш ніж на 50%, зроблять їх на 30% компактнішими та вдвічі потужнішими.
Hyundai Motor Group обіцяє стати першим автовиробником, який застосує системи паливних елементів до всіх моделей своїх комерційних автомобілів до 2028 року. А також першим брендом, який зрівняє ціни на електрокари на паливних елементах (FCEV) та батарейні електромобілі (BEV) до 2030 року.
Крім того, у рамках Hydrogen Wave системи паливних елементів будуть поширюватись не лише на транспорт, а й на інші аспекти суспільства, включаючи будинки, будівлі та електростанції.
Також були розкриті майбутні концепції продуктів, що включають технології паливних елементів, включаючи причіпний дрон, високопродуктивний спортивний автомобіль та транспортні засоби, обладнані паливними елементами для аварійно-рятувальних місій.
У наведеній нижче таблиці викладено всі системи мобільності та паливних елементів, представлені у рамках Hydrogen Wave:
| Назва
| Специфікація
(Довжина x Ширина x Висота)
| Ключові особливості
| M.Vision POP
| 2,600×1,644×1540 мм
| Ультракомпактний міський електрокар
Модуль e-corner для розвороту на місці, краб-драйв та автоматичне паралельне паркування
| M.Vision 2GO
| 3,200×1,644×1600 мм
| Електрокар FCEV з невеликим запасом ходу для доставки
Паливні блоки на 30 кВт
| NEXO Minicar
| 1,180×700×550 мм
| Бебімобіль з установкою FCEV
| XCIENT Fuel Cell
| 9,745×2,550×3,730 мм
| Перший серійний тягач з силовою установкою FCEV
| XCIENT Fuel Cell Tractor
| 8,701×2,585×4,060 мм
| У розробці. Заснований на агрегатах XCIENT Fuel Cell Truck
12-місячні випробування у Каліфорнії (серпень 2021 – липень 2022)
| Fuel Cell Electric Tram
| 21×2,45×3,4 м
| Гібридна силова установка трамвая поєднує BEV та FCEV
| Mobile Fuel Cell Generator
| 2,850×1,550×1,225 мм
| Мобільний зарядний генератор для серії перегонів ETCR
| Hydrogen Fuel Cell Powerpacks (30kW and 50kW)
| [30kW] 680 x 820 x 620 мм
[50kW] 852 x 1025 x 784 мм
| Силові блоки для спецтехніки