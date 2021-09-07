Як зміцнити м'язи після 40: поради тренера

Здоровий спосіб життя сьогодні у моді, і цього тренду стараються дотримуватися усі. Безумовно, тренуватися корисно всім, але з віком до свого тіла необхідно ставитися з більшою увагою. Розповідаємо, як зберегти хорошу форму після 40, повідомляє 24 Канал.

Як пише нутриціологиня Надія Андрєєва, після 30 ми починаємо втрачати м'язову масу, якщо свідомо не підтримуємо її у тонусі. Тренування важливі для нашого здоров'я та молодості.

Які навантаження варто обирати після 35, а особливо після 45

Рухайтеся, щоб запобігти надлишковому утворенню фасції й підтримувати гнучкість: робіть розтяжки, займайтеся будь-яким видом гімнастики, розминайте суглоби.

Підберіть такий комплекс вправ, який буде правильно підтримувати м'язову масу. Вправи можна виконувати як з власною вагою, так й з додатковою.

Дуже ефективні статичні навантаження: планка, присідання пліє, вправа "стілець" біля стіни. Такі вправи відмінно підтримують тонус м'язів.

Додайте у свій план тренувань інтервальні навантаження, якщо ви почуваєтеся повні сил та енергії. Інтервальний принцип навантаження сприяє жироспалюванню та активізує метаболізм.

Плавайте. Під час цієї активності працюють м'язи усього тіла, при цьому немає навантаження на суглоби.

Корисно займатися ходьбою з низьким і середнім темпом, коли ви спокійно можете спілкуватися, без задишки. Така активність підтримує здоров'я суглобів.