Apple проведе відразу три осінні презентації

З настанням осені фанати компанії Apple з нетерпінням чекають презентації, під час якої корпорація традиційно представляє свої новинки. Цього разу для любителів "яблучної" техніки відбудеться відразу три презентації, повідомляє УНИАН.

Вже наступного тижня корпорація може провести прес-конференцію, на якій представники Apple анонсують нові смартфони iPhone 13. Крім цього, компанія готує багато інших новинок.

Повідомляється, що на осінніх презентаціях також можуть бути представлені iPad mini 6, AirPods 3, Apple Watch Series 7 і навіть оновлений MacBook Pro.

Однак фанатам варто запастися терпінням. Компанія вирішила "розбити" презентацію на три частини. Так, спочатку Apple покаже частину новинок у вересні, потім презентує трохи гаджетів в жовтні і збереже інтригу про деякі новинки до листопада, саме в кінці осені відбудеться фінальна конференція.

З чуток, перша презентація буде зосереджена навколо iPhone 13, разом з ним покажуть нові версії навушників і розумних годинників. На другій конференції Apple порадує гаджетоманів продуктами з лінійки iPad, а також стилусом Apple Pencil 3.

Одну з найбільш очікуваних новинок Apple прибереже "на десерт". Тільки в листопаді, на третій презентації, корпорація покаже світу нове покоління MacBook Pro і Mac mini.