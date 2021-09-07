В Італії схвалили вакцинацію трьома дозами

Міністерство охорони здоров'я Італії вирішило запровадити вакцинацію бустерною дозою препарату проти коронавірусу. Імунізацію трьома дозами рекомендуватимуть вразливим групам пацієнтів, повідомляє 24 канал.

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца пояснив, що "вразливими" групами є зокрема онкохворі, пацієнти після трансплантації.

Також глава МОЗ Італії підтвердив слова прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі, який заявив, що всіх італійців відповідного віку незабаром можуть зобов'язати вакцинуватися.

За його словами, як тільки Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) дозволить застосування бустерної дози, в Італії можуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19.

Довідка: Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) оцінює необхідність бустерної дози вакцини Pfizer (Comirnaty). Відповідний комітет проведе прискорений аналіз наявних досліджень, щодо ефективності та доцільності третьої дози вакцини.

За останніми даними уряду країни, Італія не скоро досягне рівня вакцинації від 80% до 90%, тож ймовірно уряд прийме закон про примусову вакцинацію.