Пенсіонери отримають п'ять рівнів підтримки

Забезпечення людей літнього віку складається не лише з пенсії, яку виплачує держава, повідомляє УНИАН.

У Мінсоцполітики зазначили, що глобальні зміни – старіння, поширення нестандартних форм зайнятості, міграція - вимагають від країн адаптуватись і будувати гнучкі системи забезпечення людей на пенсії.

В Мінсоцполітики повідомили, що вже зараз Україна має п’ять рівнів підтримки людей літнього віку, і для забезпечення гідного життя майбутніх поколінь Мінсоцполітики зміцнює та розвиває кожен з них в координації з іншими рівнями.

Рівні підтримки пенсіонерів:

0 рівень - мінімальні пенсійні гарантії;

I рівень - страхові пенсії із солідарної системи;

II рівень - обов'язкові накопичення;

III рівень - добровільні накопичення;

IV рівень - соціальні послуги, субсидії, тощо.

Джерело: Мінсоцполітики

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