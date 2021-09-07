Пенсіонери отримають п'ять рівнів підтримки
Забезпечення людей літнього віку складається не лише з пенсії, яку виплачує держава, повідомляє УНИАН.
У Мінсоцполітики зазначили, що глобальні зміни – старіння, поширення нестандартних форм зайнятості, міграція - вимагають від країн адаптуватись і будувати гнучкі системи забезпечення людей на пенсії.
В Мінсоцполітики повідомили, що вже зараз Україна має п’ять рівнів підтримки людей літнього віку, і для забезпечення гідного життя майбутніх поколінь Мінсоцполітики зміцнює та розвиває кожен з них в координації з іншими рівнями.
Рівні підтримки пенсіонерів:
0 рівень - мінімальні пенсійні гарантії;
I рівень - страхові пенсії із солідарної системи;
II рівень - обов'язкові накопичення;
III рівень - добровільні накопичення;
IV рівень - соціальні послуги, субсидії, тощо.
Кому і коли піднімуть пенсії у 2022 році:
- з 1 січня 2022 року перерахують пенсії ліквідаторам Чорнобильської катастрофи з інвалідністю;
- з 1 березня буде проведена загальна індексація пенсій для приблизно 10 млн пенсіонерів;
- у березні 2022 року підвищать компенсації українцям старше 75 років;
- з 1 липня перерахують прожитковий мінімум: в результаті зростуть максимальна, мінімальна пенсії та надбавки за стаж понад норму;
- з 1 жовтня зросте мінімальна пенсія для тих, хто досяг 65 років і має необхідний трудовий стаж;
- з 1 грудня підвищать прожитковий мінімум, а також мінімальні, максимальні пенсії та надбавки.
- також Мінсоцполітики пропонує розширити програму щомісячних доплат пенсіонерам у віці від 70 до 75 років.