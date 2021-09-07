Пенсіонери отримають п'ять рівнів підтримки

Пенсіонери отримають п'ять рівнів підтримки

Забезпечення людей літнього віку складається не лише з пенсії, яку виплачує держава, повідомляє УНИАН.

У Мінсоцполітики зазначили, що глобальні зміни – старіння, поширення нестандартних форм зайнятості, міграція - вимагають від країн адаптуватись і будувати гнучкі системи забезпечення людей на пенсії.

В Мінсоцполітики повідомили, що вже зараз Україна має п’ять рівнів підтримки людей літнього віку, і для забезпечення гідного життя майбутніх поколінь Мінсоцполітики зміцнює та розвиває кожен з них в координації з іншими рівнями.

Рівні підтримки пенсіонерів:

0 рівень - мінімальні пенсійні гарантії;

I рівень - страхові пенсії із солідарної системи;

II рівень - обов'язкові накопичення;

III рівень - добровільні накопичення;

IV рівень - соціальні послуги, субсидії, тощо.

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Джерело: Мінсоцполітики

Кому і коли піднімуть пенсії у 2022 році:

  • з 1 січня 2022 року перерахують пенсії ліквідаторам Чорнобильської катастрофи з інвалідністю;
  • з 1 березня буде проведена загальна індексація пенсій для приблизно 10 млн пенсіонерів;
  • у березні 2022 року підвищать компенсації українцям старше 75 років;
  • з 1 липня перерахують прожитковий мінімум: в результаті зростуть максимальна, мінімальна пенсії та надбавки за стаж понад норму;
  • з 1 жовтня зросте мінімальна пенсія для тих, хто досяг 65 років і має необхідний трудовий стаж;
  • з 1 грудня підвищать прожитковий мінімум, а також мінімальні, максимальні пенсії та надбавки.
  • також Мінсоцполітики пропонує розширити програму щомісячних доплат пенсіонерам у віці від 70 до 75 років.
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