Названо найдорожчого футболіста УПЛ

Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков закріпився на першому місці в списку найдорожчих гравців української Прем'єр-ліги. Його вартість із моменту останнього оновлення збільшилася з 24 до 25 мільйонів євро, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляється на сайті авторитетного порталу Transfermarkt, слідом за ним у рейтингу розташувалися легіонери "Шахтаря" ізраїльтянин Манор Соломон і бразилець Додо. Десятка найдорожчих футболістів УПЛ має такий вигляд:

Віктор Циганков ("Динамо") – було 24 мільйони євро – стало 25 мільйонів євро Манор Соломон ("Шахтар") – 15 млн. євро – 20 млн. євро Додо ("Шахтар") – 18 млн. євро – 20 млн. євро Тете ("Шахтар") – 20 млн. євро (без змін) Віталій Миколенко ("Динамо") – 15 млн. євро – 17 млн. євро Педріньйо ("Шахтар") – 15 млн. євро – 17 млн. євро Ілля Забарний ("Динамо") – 6 млн. євро – 11 млн. євро Микола Матвієнко ("Шахтар") – 11 млн. євро Марлон ("Шахтар") – 6,5 млн. євро – 10 млн. євро Лассіна Траоре ("Шахтар") – 6,5 млн. євро – 9 млн. євро.



Десятка найдорожчих гравців УПЛ. Джерело: Transfermarkt

Нагадаємо, що після шести турів "Динамо" лідирує в УПЛ з відривом в 3 очки від "Шахтаря".