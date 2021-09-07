Названо найдорожчого футболіста УПЛ
Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков закріпився на першому місці в списку найдорожчих гравців української Прем'єр-ліги. Його вартість із моменту останнього оновлення збільшилася з 24 до 25 мільйонів євро, повідомляє Обозреватель.
Як повідомляється на сайті авторитетного порталу Transfermarkt, слідом за ним у рейтингу розташувалися легіонери "Шахтаря" ізраїльтянин Манор Соломон і бразилець Додо. Десятка найдорожчих футболістів УПЛ має такий вигляд:
- Віктор Циганков ("Динамо") – було 24 мільйони євро – стало 25 мільйонів євро
- Манор Соломон ("Шахтар") – 15 млн. євро – 20 млн. євро
- Додо ("Шахтар") – 18 млн. євро – 20 млн. євро
- Тете ("Шахтар") – 20 млн. євро (без змін)
- Віталій Миколенко ("Динамо") – 15 млн. євро – 17 млн. євро
- Педріньйо ("Шахтар") – 15 млн. євро – 17 млн. євро
- Ілля Забарний ("Динамо") – 6 млн. євро – 11 млн. євро
- Микола Матвієнко ("Шахтар") – 11 млн. євро
- Марлон ("Шахтар") – 6,5 млн. євро – 10 млн. євро
- Лассіна Траоре ("Шахтар") – 6,5 млн. євро – 9 млн. євро.
Нагадаємо, що після шести турів "Динамо" лідирує в УПЛ з відривом в 3 очки від "Шахтаря".